Ağrı'da Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Ağrı'da Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, yapılan toplantıda vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma adına gerçekleştirilen müdahaleler hakkında bilgi verdi. Son 5 ayda 389 aranan şahıs yakalanırken, 2 bin 38 kişiye yönelik yakalama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli operasyonlar gerçekleştirilmiş ve birçok suç unsuruna el konulmuştur. Terör örgütleri ve insan kaçakçılığına yönelik de operasyonlar düzenlenmiş ve şüpheliler hakkında işlem yapılmıştır. Ağrı Valisi, sınır güvenliği konusunda da önemli tedbirler alındığını ve göçmen kaçakçılarına fırsat verilmeyeceğini vurgulamıştır. Trafik kazalarının önlenmesi için de emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtilmiştir.

13.06.2024 18:15
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Ağrı'da "Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Valilik toplantı salonundaki programda konuşan Vali Mustafa Koç, vatandaşların can ve mal güvenliklerini koruma adına kişilere karşı işlenen bin 776 suça müdahale edildiğini ve bu suçların yüzde 96'sının aydınlatıldığını söyledi.

Son 5 ayda 389 aranan şahsın yakalandığını ve güvenlik güçlerinin il genelinde 2 bin 38 kişiye yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiğini belirten Koç, "Bağımlılıkla mücadelede en verimli yolun daha hiç başlamadan uyuşturucu ağını engellemekten geçtiğine inanıyoruz. Bu kapsamda ilimizde son 5 ayda 743 uyuşturucu olayında, 826 kişi hakkında işlem yapılmış, bunlardan 97 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda ise 265 kilogram metamfetamin, 3 kilogram esrar, 135 bin sentetik uyuşturucu hap ürünü ve 10 kilogram afyon sakızı ele geçirilmiştir." dedi.

Koç, kentte 300 kaçakçılık olayının meydana geldiğini, 456 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve bunlardan 5'inin tutuklandığını anlatarak, 66 bin paket sigara, 45 bin litre akaryakıt, 17 bin reçetesiz ilaç, 16 kilogram altın, 33 kilogram tütün, 2 bin tarihi eser-sikke, 48 bin kişisel eşya ve kozmetik malzemelerin ele geçirildiğini aktardı.

247 terör operasyonu düzenlendi

Terör örgütleri ve terör yandaşları ile mücadelelerinin son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edeceğini vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast eden ve milletimizin huzurunu bozmak isteyen her türlü terör örgütü ve terör yandaşları ile mücadelemiz, sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın İçişleri Bakanımızın da söylediği gibi son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir. Bu kapsamda terör örgütlerine yönelik 247 operasyon düzenlenmiş olup, bu operasyonlarda 182 şahıs hakkında işlem yapılıp, 15 şahıs tutuklanmıştır."

Koç, kentin İran'a 87 kilometrelik bir sınır hattına sahip olduğunu, coğrafi şartlar göz önünde bulundurulduğunda bu hattın kontrolü ve denetiminin büyük bir özen istediğini anlattı.

İnsan kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 257 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 143 şüpheliden 64'ünün tutuklandığını ifade eden Koç, kenti geçiş güzergahı olarak kullanmak isteyen bin 582 düzensiz göçmenin kolluk kuvvetlerince yakalanarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildiğini söyledi.

"Göçmen kaçakçılarına fırsat vermiyoruz, vermeyeceğiz"

Sınır güvenliğinde kullanılan üstün teknolojiye dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

"Devletimizin imkanları sayesinde optik kulelerimiz, güvenlik duvarlarımız, aydınlatma, kamera ve algılayıcılarımız, termal kameralarımız, şahin gözlerimiz, zırhlı gözetleme araçlarımız ile her türlü fiziki tedbirleri almış bulunmaktayız. Bu kapsamda düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile olan mücadelemizi sayın bakanımızın da dediği gibi, insanı önceleyen ancak kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeyen bir anlayışla yürütüyoruz. İlimizi ve ülkemizi göç konusunda 'transit geçiş yolu' haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına fırsat vermiyoruz, vermeyeceğiz."

Trafik kazalarını asgari sayıya indirmek ve vatandaşların güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak için emniyet ile jandarma ekiplerinin mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Koç, "Alınan bütün tedbirlere rağmen maalesef ilimizde son 5 ayda meydana gelen 690 trafik kazasında 494 vatandaşımız yaralanmış olup, 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." dedi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar katıldı.

Kaynak: AA

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