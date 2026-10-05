Ağrı'da hayırsever iş insanının yaptırdığı okul ve taziye evi törenle açıldı - Son Dakika
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Ağrı'da hayırsever iş insanının yaptırdığı okul ve taziye evi törenle açıldı

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Ağrı\'da hayırsever iş insanının yaptırdığı okul ve taziye evi törenle açıldı
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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Azad Medeni Kahraman İlkokulu ve Leyla Kahraman Kadın Taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Azad Medeni Kahraman İlkokulu ve Leyla Kahraman Kadın Taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.

Eleşkirtli iş insanı Azad Medeni Kahraman'ın kendi adına yaptırdığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca donatımı yapılan okulun açılışı için program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, konuşmasında, yıl içinde tamamlanan 10 okuldan 2'sinin hayırseverlerce yapıldığını anımsattı.

Ülkenin eğitim seviyesinin yükselmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük hizmetleri olduğunu belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Özellikle Türkiye Yüzyılı vizyonunun en temel başlığı eğitimdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi, eğitimdeki amacımız öğrencilerimizin, akıllarını ilimle, kalplerini değerlerimizle, yüreklerini vatan sevgisiyle yoğurmaktır. Bu bizim en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bu hedefe giderken fiziki mekanların, özellikle okullarımızın taşıdığı değer çok çok önemlidir."

Bozkurt, derslik sayısında da önemli ilerlemeler kaydettiklerini, derslik başına düşen öğrenci sayılarının standartların üstünde olduğunu anlattı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bozkurt, "İnsanın ruhunun, ilme ihtiyacı var. İnsanın kendini yetiştirmeye ihtiyacı var. İnsanın, insanı kamil olma yolunda ilerlemeye ihtiyacı var." dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da konuşmasında okulun, merakın bilgiye, bilginin düşünceye, düşüncenin de üretime dönüştüğü yer olduğunu ifade etti.

Çocukların okullarda yalnızca ders görmeyeceğini, birlikte yaşamayı, sorumluluk almayı, sorgulamayı ve kendi ayakları üstünde durmayı öğreneceklerini vurgulayan Aksakal, şöyle devam etti:

"İşte bu nedenle biz eğitimi, bir ülkenin geleceğini belirleyen en temel mesele olarak görüyoruz. Bizim sizlerden beklentimiz sadece sınavlarda başarılı olmanız değildir. Düşünen, üreten, öz güvenli ve adalet duygusu güçlü bireyler olmanızdır. Cumhuriyetimizin bize bıraktığı en önemli miraslardan biri de budur."

Azad Medeni Kahraman ise konuşmasında okulun yanı sıra annesi adına köyünde taziye evi de yaptıklarını söyledi.

Vefayı, kalıcı eserlerle göstermeyi önemsediklerini dile getirerek Kahraman, "Eğitimle insanımızı güçlendirmek, paylaşarak, birlik ve beraberliğimizi büyütmek, üreterek bölgemizin geleceğini inşa etmeyi hedefliyoruz. Her birimizin hizmet anlayışının temeli de bu kapsamda olmalıdır." diye konuştu.

Vali Bozkurt ve beraberindekiler, duanın ardından açılışı yapılan okulu gezdi.

Programa, konuşmacıların yanı sıra Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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