Ağrı\'da İshak Paşa Sarayı\'nı 200 bin kişi gezdi, yıl sonu 250 bin ziyaretçi hedefleniyor

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Eski Beyazıt Camii ve müzesiyle yılın her döneminde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Bugüne kadar 200 bin kişinin ziyaret ettiği tarihi sarayda, yıl sonuna kadar 250 bin ziyaretçi sayısına ulaşılması hedefleniyor.

Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı'nın eteklerinde hakim bir tepede bulunan İshak Paşa Sarayı, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan önemli eserler arasında yer alıyor. 2000 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, dünyanın ilk kalorifer sistemine sahip yapısı olarak kabul ediliyor. Osmanlı'nın İstanbul dışındaki en büyük saraylarından biri olan İshak Paşa Sarayı, mimarisi, süslemeleri ve Ağrı Dağı manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Aylık ortalama 25-30 bin ziyaretçi gelen tarihi sarayı bugüne kadar 200 bin kişi gezdi. Yıl sonuna kadar hedef ise 250 bin ziyaretçi sayısına ulaşmak.

'BATIDA TOPKAPI SARAYI, DOĞUDA İSHAK PAŞA'

Ağrı Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Ağrı, İshak Paşa Sarayı'nın 18'inci yüzyılda inşa edildiğini belirterek yapının inşasının Çolak Abdi Paşa tarafından başlatılıp torunu İshak Paşa döneminde tamamlandığını bildirdi. Sarayın Selçuklu ve Türk-İslam mimarisinden izler taşıdığını belirten Ağrı, "Batıda Topkapı Sarayı, doğuda İshak Paşa Sarayı. İshak Paşa Sarayı'nda bütün detaylar düşünülerek yapılmıştır. Aynı zamanda merkezi ısıtma sisteminin ilk kullanıldığı yer saraydır. Sarayda 4 ana taç kapı mevcuttur. Taç kapıları hem binaya anıtsallık kazandırmış hem de Selçuklu mimarisinin tipik plan özelliğiyle yapılmıştır. İslam tarihine ait Türk-İslam saray mimarisindeki süsleme detayları, 8 kollu yıldız ve rumi motifleri, sarmaşık motifleri bulunuyor. İkinci avludan mutfak kısmına açılan kapıya baktığımızda aslan ve üzerindeki motiflerin yükselişi, hayat ağacı motifi ve aslanın bir ayağının havada olması armağan anlamı taşımaktadır. Türbede ise dönemin Avrupa sanatının gotik ve barok süsleme sanatındaki abartılı süslemeler görülmektedir" diye konuştu.

'SARAYA DİJİTAL BİR YAPI KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'

İshak Paşa Sarayı'nda ziyaretçi sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ağrı, saraya sesli rehberlik sistemi kazandırmayı planladıklarını söyledi. Amaçlarının sarayın görünürlüğü, farkındalığı ve ziyaretçi sayısını artırmak olduğunu belirten Ağrı, şunları söyledi:

"Aylık ortalama 25-30 bin ziyaretçi sayısı gün geçtikçe artıyor. Saraya dijital bir yapı kazandırmaya çalışıyoruz. Sesli rehberlik sistemini nasip olursa yıl sonuna kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Sarayın çeşitli restorasyon ihtiyaçlarıyla ilgili Bakanlık çalışmalar yürütüyor. Bunlar da tamamlandıktan sonra saray, gerçek değerini daha iyi bir şekilde ortaya koyacak ve daha iyi anlaşılacak. Burası kış memleketi ve ziyaretçi sayıları yazın daha yoğun gerçekleşiyor. Çevre ülkelerden İran, Azerbaycan, Gürcistan, Nahçıvan, Ermenistan ve dünyanın birçok yerinden ziyaretçilerimiz sarayı ziyaret etmek için geliyor. Geçtiğimiz ağustos ayında 30 bin ziyaretçi sayısını aştık. Eylül ayında ise şu ana kadar 25 bin ziyaretçiyi aşmış durumdayız. Aylık bazda ortalama 35-40 bin civarında ziyaretçi geliyor. Bu seneki hedefimiz 250 bin ziyaretçi sayısına ulaşmak. Şu ana kadar 200 bin ziyaretçi sayısına ulaşmış bulunmaktayız. Yıl sonuna kadar 250 bin hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

YABANCI TURİSTLERDEN DE İLGİ GÖRÜYOR

İstanbul'dan bölgeye yılda 6-7 tur düzenlediğini anlatan rehber Ahmet Gülmez, özellikle Avustralya, Amerika ve Kanada'dan gelen turistlerin saraydan etkilendiğini belirtti. Gülmez, "Misafirlerimiz ülkenin doğusunda bu kadar büyük bir Osmanlı sarayı görünce çok etkileniyorlar. Böyle muhteşem doğu etkisi, Osmanlı etkisi ve barok etkisi olan bir saray onları her zaman büyülüyor. Ağrı Dağı'nın neredeyse eteklerinde, eski Doğubayazıt şehrinin kalıntılarına bakan bir yerdeyiz. Solumuzda Ahmed-i Hani'yi, alt tarafta Doğubayazıt'ı görüyoruz. Hem manevi hem maddi, tarihi boyutunu anlayınca gerçekten ülkenin doğusunda en çok etkilendikleri yerlerden birisi oluyor" diye konuştu.