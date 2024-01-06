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Ağrı'da Jandarma Operasyonunda 20 Kilo 596 Gram Külçe Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da Jandarma Operasyonunda 20 Kilo 596 Gram Külçe Altın Ele Geçirildi

Ağrı'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Doğubayazıt ilçesinde durdurulan araçta 6 kilo 148 gram, Gürbulak Gümrük Kapısı sahasında ise 14 kilo 448 gram olmak üzere toplamda 20 kilo 596 gram külçe altın ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı ve sorguları devam ediyor.

Ağrı\'da Jandarma Operasyonunda 20 Kilo 596 Gram Külçe Altın Ele Geçirildi
06.01.2024 - 20:37,
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Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 20 kilo 596 gram külçe altın ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Doğubayazıt ilçesindeki yol kontrolünde durdurdukları araçtakilerden şüphelenerek üst araması yaptı. Araçtaki 3 kişiden birinin ayakkabılarında, tabanlarına sığabilecek şekilde levha halinde her biri 1 kiloyu biraz aşan 6 külçe altın ele geçirdi. Bu altınların toplam ağırlığı 6 kilo 148 gramı buldu. Operasyonda biri araç sürücüsü 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gürbulak Gümrük Kapısı sahası içerisinde şüphelenilen 3 kişinin daha yapılan üst aramasındaysa toplam 14 kilo 448 gram külçe altın ele geçirildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ağrı'da Jandarma Operasyonunda 20 Kilo 596 Gram Külçe Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
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