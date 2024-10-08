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Ağrı'da Kaçakçılık Operasyonları

Ağrı\'da Kaçakçılık Operasyonları

Ağrı'da eylül ayında düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

08.10.2024 19:11
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Ağrı'da eylül ayında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde eylül ayında bazı operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı 14 bin 157 paket sigara, 132 bin 800 makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 775 litre akaryakıt, 1914 gözlük, 7 bin 190 kol saati ve 6 bin 63 muhtelif eşya ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonlarıyla ilgili 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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