Ağrı'da, gümrük kaçağı 7 bin 295 botoks ilacı ve 1010 vücut geliştirme ilacı ile 4200 litre sahte şampuan ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gümrük kaçağı 7 bin 295 botoks ilacı, 1010 vücut geliştirme ilacı ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Jandarma ekipleri aynı ilçedeki bir başka operasyonda ise 4200 litre sahte şampuan ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Ağrı'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Botoks ve Vücut Geliştirme İlacı ile Sahte Şampuan Ele Geçirildi - Son Dakika
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Zonguldak'ta seçim çalışmaları kapsamında Alaplı ilçesinde partililerle buluştu ve Gümeli beldesinde de partililerle bir araya geldi. Aksakal, seçimlerin ardından DSP'nin ana muhalefet görevini üstleneceğini belirtti.
Türkiye'de şubat ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,5 azalarak 10 bin 1'e geriledi. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 15,9 artarak bin 949 oldu. Şubat 2024'te tüm illerde şirket kurulumu gerçekleşti. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,8'i İstanbul'da, yüzde 10,3'ü Ankara'da, yüzde 6,4'ü İzmir'de kuruldu. Şubat ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin çoğunluğu ticaret sektöründe yer aldı. Şubat 2024'te 733 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Şırnak'ta 2 günden bu yana etkili olan yoğun yağışla kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde 25 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçeye bağlı 7 köy ve 4 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, kapalı yolları açma çalışması sürüyor.
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, iç sularda avlanma yasağının 1 Nisan'da başlayacağını duyurdu. Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla iç sularda sazangillerin üreme alışkanlıklarına göre belirlenen bölgelerde avlanma yasağı uygulanacak. Siirt sınırları içerisinde yer alan doğal göl-gölet, baraj göleti ve akarsularda sazan, kadife, sıraz, yayın, şabut, tatlısu kefali ve diğer balık türleri için avlanma yasağı 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Yasak süresince su ürünlerinin avlanması, satışı, nakli ve imalatı yasaklanacak ve yasa dışı avcılık faaliyeti tespit edilenler hakkında para cezası uygulanacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Van'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup müsabakalarında derece elde etmeyi başardı.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 13 adreste torbacılara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve çalıntı eşyalar ele geçirildi.
Niğde'de gerçekleştirilen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 hükümlü yakalandı. Ayrıca, ifadeye yönelik aranması bulunan 28 kişiye, para cezası bulunan 6 kişiye ve yoklama kaçağı olan 69 kişiye işlem yapıldı. Yakalanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kızılay'da metro esnafı ve Soysal Pasajı esnafını ziyaret etti. Yavaş, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?