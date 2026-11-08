Ağrı'da kar nedeniyle mahsur kalan çoban AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Ağrı'da kar nedeniyle mahsur kalan çoban AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

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Ağrı\'da kar nedeniyle mahsur kalan çoban AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı
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Iğdır ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle birçok alan beyaz örtüyle kaplandı. Taşlıçay ilçesinde ulaşım aksarken yolda kalan araçlar traktörlerle çekildi, Eleşkirt'te mahsur kalan çoban AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

IĞDIR/ Iğdır ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Bölgede havaların soğumasıyla birlikte başlayan sağanak, yüksek kesimli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle birçok alan beyaz örtüyle kaplandı.

Yolda kalan bazı araçlar traktörlerin yardımıyla kurtarıldı.

Ağrı

Ağrı'da da yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Taşlıçay ilçesinde etkili olan kar ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışının ardından köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Eleşkirt ilçesine bağlı Türkeli köyü yakınlarında mahsur kalan bir çoban AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: AA
JandarmaEleşkirtTaşlıçayGüncelIğdırYaşamAFADAğrıSon Dakika

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