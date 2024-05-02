Ağrı'da Meyve Üretim Alanlarının Arttırılması İçin 240 Çiftçiye 28 Bin 800 Meyve Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı'da Meyve Üretim Alanlarının Arttırılması İçin 240 Çiftçiye 28 Bin 800 Meyve Fidanı Dağıtıldı

Ağrı\'da Meyve Üretim Alanlarının Arttırılması İçin 240 Çiftçiye 28 Bin 800 Meyve Fidanı Dağıtıldı

Ağrı'da meyve üretim alanlarının arttırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen proje kapsamında 240 çiftçiye 28 bin 800 meyve fidanı dağıtıldı. Vali Mustafa Koç, tarımın stratejik önemine vurgu yaparak, projenin kentin üretim çeşitliliğini artıracağını belirtti.

02.05.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da meyve üretim alanlarının arttırılması amacıyla "Meyve Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 240 çiftçiye 28 bin 800 meyve fidanı dağıtıldı.

Valilik koordinesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje kapsamında kentte çiftçilere yüzde 75 hibeyle meyve ağacı dağıtılması için Çiftçi Eğitim Merkezi'nde program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Mustafa Koç, tarımın çok önemli ve stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yaşanan tahıl krizinin, tarımın ne kadar önemli bir faktör olduğunu ortaya çıkardığını belirten Koç, şöyle konuştu:

"Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş oldu. Oradaki tahıllar dünyanın değişik yerlerine gönderilemedi ve dünyanın belli bir bölümü neredeyse açlıkla karşı karşıya kalacaktı. Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman bir inisiyatif kullandı ve o problemi giderdi. Tarımın Türkiye açısından ne kadar stratejik bir sektör olduğunu anlatmak adına bunu ifade ettim."

Koç, Ağrı'nın tarım ve hayvancılık kenti olmasının yanında verimli arazilere de sahip olduğunu anlattı.

Kentin meyvelerle anılmasını istediklerini dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Bizler de Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle çiftçilerimizin de katkısıyla beraber ilimizin üretim çeşitliliğini artırmak için böyle bir proje hayata geçirdik. Çiftçilerimize hayırlı olsun. Tarım kenti olmaktan da gurur duyuyoruz. Bu projeleri anlamlı kılacak olan, emeği ve alın teriyle üretecek olan siz değerli çiftçilersiniz. Ürün çeşitliliği ve verimliliğinin artması için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ise kentte üretim çeşitliliğin artması için çiftçilere yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini anlattı.

İl genelinde 240 çiftçiye 28 bin 800 meyve fidanı dağıtıldı.

Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve il protokolü katıldı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mustafa Koç, Ağrı, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Meyve Üretim Alanlarının Arttırılması İçin 240 Çiftçiye 28 Bin 800 Meyve Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
10:30 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:31 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 16:57:06. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da Meyve Üretim Alanlarının Arttırılması İçin 240 Çiftçiye 28 Bin 800 Meyve Fidanı Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement