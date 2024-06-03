Ağrı'da motosiklet, cep telefonu ve bisiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Ağrı'da motosiklet, cep telefonu ve bisiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

Ağrı\'da motosiklet, cep telefonu ve bisiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

Ağrı'da bir kişiye ait malzemelerin zorla alındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, son 2 günde 4 ayrı gasp olayına karıştığı belirlenen şüpheli yakalandı. Zanlı, motosiklet, cep telefonu ve bisiklet çalmakla suçlanarak tutuklandı.

03.06.2024 15:27
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Ağrı'da motosiklet, cep telefonu ve bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi Fatih Mahallesi'nde bir kişiye ait malzemelerin zorla alındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili bir şüphelinin son 2 günde 4 ayrı gasp olayına karıştığı, motosiklet, cep telefonu ve bisiklet çaldığı belirlendi.

Kovalamaca sonucu yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan K.A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Motosiklet, Ağrı, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da motosiklet, cep telefonu ve bisiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da motosiklet, cep telefonu ve bisiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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