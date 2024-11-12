Ağrı'da Öğrenci Servis Denetimleri - Son Dakika
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Ağrı'da Öğrenci Servis Denetimleri

Ağrı\'da Öğrenci Servis Denetimleri

Polis ve jandarma, Ağrı'da öğrenci servislerini denetleyerek kural ihlallerine ceza uyguladı.

12.11.2024 16:19
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Ağrı'da, polis ve jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde seyahat edebilmeleri için servis denetimlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda ekim ayında il genelinde yapılan denetimlerde, 622 okul servis aracını kontrol edip kural ihlali yapan veya eksiklikleri bulunan 75 servisin sürücüsüne idari para cezası uyguladı.

Kontrolleri yapılan 12 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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