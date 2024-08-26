Ağrı\'da PKK/KCK operasyonunda mağarada mutfak tüpleri ve örgütsel yayınlar ele geçirildi

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Ağrı'da, Tendürek Dağı'nda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, mağara içerisinde dolu ve boş mutfak tüpleri ile örgütsel yayınlar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanlarına yönelik "Tendürek Dağı Şehit Jandarma Çavuş Serkan Özdemir Operasyonu"nda bir mağara tespit edildi.

Mağarada, 7'si dolu 22 büyük mutfak tüpü, 13 örgütsel yayın ve 1 akü ele geçirildi.