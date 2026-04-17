Ağrı\'da Rekor Kar, Mücadele Devam Ediyor

Son 66 yılın en yüksek kış yağışını alan Ağrı'da, ekiplerin yollarda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri yılın yaklaşık 5 ayı yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

Valilik ve ilçelerde kaymakamlık koordinasyonunda çalışan ekipler, son 66 yılın en yüksek kar yağışını alan kentte nisan ortasında da çalışmalarını sürdürüyor.

Eleşkirt ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde yoğun karla mücadele eden ekiplerin çalışması dronla görüntülendi.