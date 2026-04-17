İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan\'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
17.04.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli’nin saldırıdan günler önce yazdığı not ortaya çıktı. İngilizce metindeki ifadeler saldırıya giden sürece dair dikkat çeken ipuçları verdi. Notta, "Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım. Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. Ailem benden nefret ediyor ve korkuyor. Ben bir dahiyim. Herkesten daha iyiyim. En üstün insanım. " ifadeleri yer aldı.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından, saldırgan İsa Aras Mersinli’ye ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 9 kişinin hayatını kaybettiği olayın faili olan 14 yaşındaki öğrencinin günler öncesinde yazdığı not dikkat çekti.

11 NİSAN'DA YAZDIĞI NOTUN İÇERİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Çetin Aydın’ın paylaştığı bilgilere göre, Mersinli’nin 11 Nisan tarihli İngilizce bir not kaleme aldığı belirlendi. Notta, bir hazırlık içinde olduğunu ima eden ifadeler yer aldı. Saldırganın, kendisini yalnız hissettiğini ancak bu durumu eylemlerine gerekçe olarak göstermediğini vurguladığı görüldü.

“Bunu yazarken tarih 11 Nisan 2026. Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım. Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. Nedenini bilmiyorum, aslında çok fazla şeyim vardı. Hep insanlarla kaynaşmaya çalıştım ama yalnız kaldım. İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler.”

AİLESİYLE İLGİLİ İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Notun devamında ailesiyle ilişkisine dair çarpıcı ifadeler kullanan saldırgan, yalnızlık vurgusunu yineledi.

“İnsanlar benim bu durumum yüzünden bazı şeyleri varsayıyor ama bu yalnızlıktan değil. Zaten yalnızım. Çok yalnızım. Neredeyse hiç arkadaşım yok. Sadece 2 arkadaşım var ve çoğu zaman konuşmuyoruz. Ailem benden nefret ediyor, benden korkuyor ve hayal kırıklığına uğramış durumda.”

KENDİNİ "ÜSTÜN" OLARAK TANIMLADI

Saldırganın notunda kendisine yönelik değerlendirmeleri de dikkat çekti. Mersinli, kendisini yaşıtlarından üstün gördüğünü ifade etti.

“Ben bir dahiyim. Herkesten daha iyiyim. En üstün insanım. Kendime sadığım. Ben daha iyiyim. Ortalama zekanın çok üstündeyim. 130 IQ testim vardı. Okulda hiç çalışmadan hep yüksek notlar aldım.”

"OKUL BABA BİR ŞEY KATMIYOR"

Notta İngilizceyi kendi kendine öğrendiğini belirten saldırgan, zamanla bu dili düşünme biçimi haline getirdiğini ifade etti. Eğitim hayatına dair değerlendirmelerinde ise okulu erken yaşta bıraktığını ve yaşıtlarını yetersiz gördüğünü dile getirdi.

“İngilizceyi okuldan öğrenmedim. Evde de konuşmuyordum. Sadece birkaç yıl içinde kendiliğinden akıcı hale geldim… Okul bana bir şey katmıyordu. Kendi kendime öğrenmek daha hızlıydı.”

NOT BİLGİSAYARINDAN ÇIKTI

Ortaya çıkan not olayın faili İsa Aras Mersinli’nin evinde yapılan aramada kişisel bilgisayarından çıkmıştı. İncelemelerde, saldırgana ait bilgisayarda 11 Nisan tarihli bir belgeye ulaşıldı. Söz konusu belgede, failin yakın zamanda büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair ifadeler yer aldı.

Kahramanmaraş, Saldırı, Güncel, Gündem, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 10:10:28. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.