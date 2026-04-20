Japon otomotiv devi Honda, İzmir\'de fabrika kuruyor

20.04.2026 22:24
Japon otomotiv devi Honda, İzmir Aliağa’da kurulan yeni fabrikasında bu ay sonu itibarıyla üretime başlıyor. İlk etapta pazarın gözdesi PCX125 motosiklet modeline odaklanacak olan tesis, yıllık 100 bin adetlik başlangıç kapasitesini orta vadede 200 bin adede çıkaracak. 300’den fazla kişiye doğrudan iş imkanı sağlayacak olan bu dev yatırımın, yan sanayi ve lojistik ağlarıyla birlikte bölge ekonomisinde doping etkisi yaratması bekleniyor.

Japon otomotiv devi Honda, Türkiye’deki üretim serüveninde yeni bir sayfa açıyor.

ÜRETİME BU AY BAŞLAYACAK

Honda Motor Company çatısı altında hayata geçirilen proje kapsamında, İzmir Aliağa’da kurulan fabrikanın hazırlıklarında sona gelindi. Türkiye’nin büyüyen motosiklet pazarındaki konumunu güçlendirmek isteyen şirket, ay sonu itibarıyla resmen üretime başlamayı hedefliyor.

SADECE BİR MODEL ÜRETİLECEK

Yeni fabrikanın açılış modeli, Türkiye’de satış rekorları kıran ve şehir içi ulaşımın gözdesi olan PCX125 scooter modeli olacak. İlk etapta tek bir modele odaklanacak olan üretim hattının, ilerleyen dönemde pazar ihtiyaçlarına göre farklı scooter ve maxi-scooter modellerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

KADEMELİ BÜYÜME VE ÜRETİM HACMİ

Öte yandan fabrikanın başlangıç kapasitesinin yıllık 100 bin adet olması öngörülüyor. Ancak Honda’nın Türkiye pazarına ve bölgesel ihracat potansiyeline olan güveni, orta vadeli hedeflerde çıtayı çok daha yukarıya taşıyor. Şirket, üretim hattındaki optimizasyon çalışmalarının ardından bu hacmi yıllık 200 bin adede çıkarmayı ve bölgeyi önemli bir üretim üssü haline getirmeyi planlıyor.

300’DEN FAZLA KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Yatırımın toplumsal boyutu ise istihdam rakamlarıyla somutlaşıyor. Üretimin ilk aşamasında fabrikada doğrudan 300’den fazla kişi için iş imkanı yaratılırken, bu rakamın buzdağının yalnızca görünen kısmı olduğu belirtiliyor. Fabrikanın faaliyete geçmesiyle birlikte; parça tedariği sağlayan yan sanayi kolları, dağıtım ağları ve lojistik operasyonları sayesinde oluşacak ek istihdamın, bölge ekonomisindeki işsizlik rakamlarına pozitif yönlü çok daha güçlü bir etki yapması bekleniyor.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 22:33:55. #7.12#
