Hakan Fidan çantasından haritayı çıkardı, "Coğrafya kader midir" sorusunu yanıtladı
Hakan Fidan çantasından haritayı çıkardı, "Coğrafya kader midir" sorusunu yanıtladı

Hakan Fidan çantasından haritayı çıkardı, "Coğrafya kader midir" sorusunu yanıtladı
20.04.2026 22:59
Hakan Fidan çantasından haritayı çıkardı, "Coğrafya kader midir" sorusunu yanıtladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu'nda "Coğrafya kader midir?" sorusuna farklı bir yöntemle yanıt verdi. Soruya çantasından çıkardığı harita üzerinde cevap veren Fidan Türkiye’nin kırmızı çizgilerini tek tek işaret etti. Bölgedeki ticaret yollarının güvenliğinden egemenlik haklarına kadar pek çok kritik konuya değinen Fidan, haritadaki belirli alanları göstererek Türkiye'nin milli menfaatlerinden asla taviz verilmeyeceğini söyledi.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF), bu yıl sadece diplomatik temaslara değil, hafızalardan silinmeyecek bir "strateji dersine" de sahne oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kendisine yöneltilen "Coğrafya kader midir?" sorusuna, diplomasi masasında eşine az rastlanır bir yöntemle yanıt verdi.

Bakan Fidan, sorunun hemen ardından çantasından çıkardığı haritayı masaya sererek, Türkiye’nin jeopolitik konumunu ve bölgesel vizyonunu somut verilerle anlattı.

"BURASI TİCARET YOLLARININ KALBİ"

Harita üzerindeki stratejik noktaları tek tek işaret eden Bakan Fidan, Türkiye’nin içinde bulunduğu havzayı şu sözlerle tanımladı:

"Bakın, şu bölge özellikle ticaret yollarının kalbi konumunda. Bizim burada savunduğumuz strateji aslında sadece bölgesel değil, küresel bir dengeyi de gözetiyor. Buradan geçen hattın güvenliği demek, aslında tüm bu havzanın ekonomik istikrarı demek."

SÜRDÜRÜLEBİLİR DİYALOG VE HAK MÜCADELESİ 

Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgedeki varlığının bazı çevrelerce farklı yorumlandığına dikkat çekerek, önceliğin her zaman "barışçıl çözüm ve sürdürülebilir diyalog" olduğunu vurguladı. Koridorun etkin kullanılmasının komşu ülkelerin refah payını da artıracağını belirten Fidan, uluslararası hukuk konusundaki kararlılığın da altını çizdi.

"EGEMENLİK HAKLARIMIZ TARTIŞMAYA KAPALI"

Sunucunun uluslararası hukuk ve müttefiklerin tutumuna ilişkin sorusuna ise Fidan, haritadaki kırmızı alanları göstererek net bir yanıt verdi:

"Biz her zaman uluslararası hukuka saygılıyız. Ancak kendi hak ve menfaatlerimizi korumak da en doğal hakkımız. Haritada gördüğünüz şu kırmızı alanlar aslında tartışmaya kapalı olan, bizim egemenlik haklarımızın olduğu bölgeler. Bu konuda herhangi bir taviz vermemiz söz konusu olamaz."

Bakan Fidan'ın çantasından harita çıkararak yaptığı bu deşifre, forumun en çok konuşulan anlarından biri oldu. 

Son Dakika Antalya Diplomasi Forumu Hakan Fidan çantasından haritayı çıkardı, 'Coğrafya kader midir' sorusunu yanıtladı - Son Dakika

Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti
Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü
Katliam sonrası gündeme gelmişti Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu
ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
Kan donduran aile katliamı 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Ankara’da 9 mekana operasyon Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar Ankara'da 9 mekana operasyon! Garsonluk izniyle getirip konsomatris yapmışlar

23:03
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
22:53
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor’a engel olamadı
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor'a engel olamadı
22:31
Dünya Kupası öncesi kriz FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
22:26
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı
22:14
Burak Yılmaz’sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor’u sahadan sildi
Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor'u sahadan sildi
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:25
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
20:32
Onur Air resmen iflas etti
Onur Air resmen iflas etti
20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
19:25
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
SON DAKİKA: Hakan Fidan çantasından haritayı çıkardı, "Coğrafya kader midir" sorusunu yanıtladı - Son Dakika
