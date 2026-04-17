Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı

17.04.2026 09:39
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca Eşme Belediyesi yönelik başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi Burcu Tozan dahil 5 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca Eşme Belediyesi ‘irtikap’ suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan eşi burcu tozan ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramalarda çok fazla dijital materyale el konuldu. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

YILMAZ TOZAN KİMDİR?

1973 yılında Uşak’ın Eşme ilçesinde doğan Yılmaz Tozan, ilk, orta ve lise öğrenimini Eşme’de tamamladı. Eğitim hayatının ardından iş hayatına atıldı ve ticaretle uğraşarak uzun yıllar çeşitli ticari faaliyetlerde bulundu.

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adına Uşak İl Genel Meclis Üyesi seçilen Tozan, bu görev süresince yerel hizmetlerin iyileştirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve halkın ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçirilmesi konusunda aktif rol aldı.

2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Eşme Belediye Başkanı seçilen Yılmaz Tozan, ilçenin gelişimi, modernleşmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Yılmaz Tozan, evli ve bir çocuk babasıdır.

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Beledıyeler develtin sırtındaki en büyük kambur 1250beledıye 398belde beledıyesi 30büyükşehir .Reformist bi yaklaşım şart il valiliklerinde birim oluşturun işlemler oralardan yapılsın gençlerin çocukların geleceği çarçur edilmesin 15 2 Yanıtla
