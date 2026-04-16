Tunceli\'de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi

Tunceli’de Munzur Nehri’nde bulunan kadın cesedinin kimliği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin 55 yaşındaki 3 çocuk annesi Sultan Öz olduğu tespit edildi.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ, EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, sabah saatlerinde Munzur Nehri’nin Mavi Köprü mevkiinde meydana geldi. Suda sürüklenen kadını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıçların çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ SULTAN ÖZ OLARAK BELİRLENDİ

Yapılan incelemeler sonucu hayatını kaybeden kadının, merkez Cumhuriyet Mahallesi Kayabaşı mevkiinde yaşayan Sultan Öz olduğu belirlendi. Kadının nehre düşüp düşmediği ya da intihar ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

EŞİ DE YILLAR ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Öte yandan Sultan Öz’ün eşi Kemal Öz’ün de 10 yıl önce köyde ayı saldırısına uğradığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Olayın aydınlatılması için başlatılan soruşturma devam ediyor.