Tunceli'de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi
Tunceli'de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi

16.04.2026 12:58  Güncelleme: 13:03
Tunceli'nin Munzur Nehri'nde suya düşen kadının 55 yaşındaki Sultan Öz olduğu tespit edildi. Eşinin 10 yıl önce ayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tunceli’de Munzur Nehri’nde bulunan kadın cesedinin kimliği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin 55 yaşındaki 3 çocuk annesi Sultan Öz olduğu tespit edildi.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ, EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, sabah saatlerinde Munzur Nehri’nin Mavi Köprü mevkiinde meydana geldi. Suda sürüklenen kadını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıçların çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ SULTAN ÖZ OLARAK BELİRLENDİ

Yapılan incelemeler sonucu hayatını kaybeden kadının, merkez Cumhuriyet Mahallesi Kayabaşı mevkiinde yaşayan Sultan Öz olduğu belirlendi. Kadının nehre düşüp düşmediği ya da intihar ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

EŞİ DE YILLAR ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Öte yandan Sultan Öz’ün eşi Kemal Öz’ün de 10 yıl önce köyde ayı saldırısına uğradığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Olayın aydınlatılması için başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Osimhen’den büyük fedakarlık Osimhen'den büyük fedakarlık
Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
Günlerdir beklenen an geldi çattı Bu akşam nefesler tutulacak Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak
Yapamaz denileni de yaptı Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor Yapamaz denileni de yaptı! Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:38
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:52
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
