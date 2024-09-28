Ağrı'da Vaşak Görüntülendi

Ağrı'da, Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden Balık Gölü yakınlarında görülen nesli tehlike altındaki vaşak, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü çevresinde Ağrı- Iğdır sınırı yakınlarında hayvan otlatan çobanlar, köpeklerinin yanına vahşi bir hayvanın geldiğini fark etti.
Çobanların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği vahşi hayvanın, köpeğe saldırmaya çalıştığı ve bir süre sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Kamera kaydını inceleyen Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, görüntülenen vahşi hayvanın vaşak olduğunu ifade etti.
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