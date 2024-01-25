Ağrı'da yüksek bölgelerde bulunan köylerde evler kar altında kaldı

AĞRI - Ağrı'da etkili olan kar yağışı bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın yoğun olduğu bölgelerde evler kar altında kaldı.

Ağrı'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bazı köylerde evler kara gömüldü. İl Özel İdaresine bağlı ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlatırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.