Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı'da Zirai Kalkınma Çalıştayı Düzenlendi

14.04.2026 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da tarım potansiyelini artırmak amacıyla Zirai Kalkınma Çalıştayı gerçekleştirildi.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Ağrı'da, bu potansiyelin geliştirilmesi, üretimde verimliliğin artırılması amacıyla "Ağrı Zirai Kalkınma Çalıştayı" düzenlendi.

Valilik himayesinde, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü DAP Bölge Kalkınma İdaresi ve SERKA işbirliğiyle üniversite yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkez'nde " yapılan çalıştay, mKentin tarım potansiyelinin geliştirilmesi, üretimde verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını amaçlıyor.

Vali Önder Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, kentin potansiyelini ortaya çıkarmak için birçok alanda çalışma yürüttüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"2 yıllık bir hedef belirledik, 2026-2027 Ağrı Zirai Kalkınma Faaliyet Planı adını verdik. Bazı önemli temel parametrelerde hedefler belirledik. Özellikle bitkisel üretimden tarımsal üretime, su ve toprak kaynaklarının takip ve kontrolünden mera yönetimine, çiftçilerimizin eğitiminden kanatlı yetiştiriciliğine, süt ve süt ürünleri ile ilgili projelere kadar birçok başlıkta kendimize hedefler belirledik."

Bozkurt, devlet tarafından çiftçilere verilen tarımsal desteklere değinerek, "2002 yılında Ağrı ilimizde yapılan dolaylı ve doğrudan tarımsal destek ödemeleri 29.4 milyon lira. İçinde bulunduğumuz 2026 yıl itibarıyla hibe, destek, tarımsal anlamda bütün katkıların parasal değeri 1 milyar 308 milyona ulaşmış durumda. Tarım Müdürlüğümüzün kayıtlarında bunlar yer almaktadır." dedi.

Son dönemlerde dünyada yaşanan küresel krizlerin tarım ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden Bozkurt, "Stratejik bir sektör, biz de bunu farkındayız ve Ağrı'nın potansiyelini biliyoruz. Bunu kalkındırmak, ortaya koymak için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sadece bu sene İl Özel İdaremizin tarım alanında vermiş olduğu proje desteği 100 milyona yaklaşmıştır. Bu desteklerimiz artarak devam edecek. Bu çalıştayın ve aynı zamanda faaliyet planımızın mottosu olan 'çift ile koyun, gerisi oyun' geçmişten günümüze ulaşan kadim bir atasözüdür. Üreteceğiz, terleyeceğiz, alın terimizle çalışacağız ve bunu inşallah hep birlikte sizlerle paylaşmış olacağız." diye konuştu.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu'nun da konuşma yaptığı programda, çalıştaya Vali Yardımcısı Malik Çalışır, çok sayıda çiftçi ve üretici katıldı.

Kaynak: AA

Bozkurt, Ekonomi, Güncel, Tarım, Ağrı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 19:42:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Ağrı'da Zirai Kalkınma Çalıştayı Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.