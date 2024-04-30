Ağrı Dağı eteklerindeki küçükbaş hayvan sürüleri havadan görüntülendi

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Ağrı Dağı eteklerinde beslenen küçükbaş hayvan sürüleri böyle görüntülendi

IĞDIR - Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen ve yaklaşık 1 buçuk milyon küçükbaş hayvanın bulunduğu Iğdır'da meraya çıkan hayvanlar havadan görüntülendi.

Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'da hayvanlar merada besleniyor. Iğdır'a bağlı sınırda ve Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Karagüney köyü ve çevre köylerdeki bulunan küçükbaş hayvanlar da İlkbaharın sonlarına kadar bu meralarda beslenecek. Meralarda beslenen küçükbaş hayvanlar yavruları ile beslenirken bu anlar havadan görüntülendi.