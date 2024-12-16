Ağrı Dağı'nda Şapka Bulutları Görüntülendi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Ağrı Dağı'nın üst kısımlarını kaplayan şapka şeklinde mercek bulutu oluştu.

Sahip olduğu 5 bin 137 rakımla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.

Dağın üst kısımlarını ve zirvesini, halk arasında "şapka" diye bilinen mercek bulutu sardı.

Geniş bir alana yayılan büyük bulutlar, dağın karlı manzarasıyla bütünleşti.

Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.

Havadaki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.