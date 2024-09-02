Ağrı Dağı'ndaki Buzulların Hızla Erimesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Ağrı Dağı'ndaki Buzulların Hızla Erimesi Devam Ediyor

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Küresel ısınmanın etkisiyle 5137 rakımlı Ağrı Dağı'ndaki buzullar son yıllarda hızla eriyor. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte, dağın zirvesindeki beyazlık seviyesi belirgin şekilde azalmış durumda. Bu durum, gelecekteki buzul örtüsünün daha fazla küçülme tehlikesini artırıyor.

02.09.2024 18:43
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Ağrı Dağı'ndaki buzullar erimeye devam ediyor: Beyazlık seviyesi azalıyor

IĞDIR - Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle 5137 rakımlı Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı'ndaki buzullar hızla erimeye devam ediyor. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar, dağın zirvesini kaplayan buzulların miktarında belirgin bir azalmaya yol açtı.

Son yıllarda artan sıcaklıkların etkisiyle Ağrı Dağı'nın zirvesini kaplayan buzullar hızla erimeye devam ediyor. Bu yıl da Iğdır'dan net bir şekilde gözlemlenen Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzulların erimesi sonucu, dağın beyazlık seviyesi biraz daha azaldı. Küresel ısınma ve sıcak hava dalgalarının etkisiyle buzul kütlesindeki küçülme, dağın zirvesindeki beyaz görünümün daha da azalmasına yol açtı. Ağrı Dağı'nın buzul örtüsünün gelecekte daha fazla küçülme tehlikesi her yıl daha da artıyor.

Ağrı Dağı\'ndaki Buzulların Hızla Erimesi Devam Ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'ndaki Buzulların Hızla Erimesi Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'ndaki Buzulların Hızla Erimesi Devam Ediyor - Son Dakika
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