Ağrı Doğubayazıt'ta 3 kişinin valizinde 13 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğubayazıt Kaymakamlığının açıklamasına göre, İran'dan giriş yapan 3 kişinin Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki valizlerinde arama yapıldı. Valizlerin altına gizlenmiş 13 kilo 780 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, soruşturma sürüyor.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda valizlerin içerisinde 13 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan ülkeye giriş yapan 3 kişinin valizlerinde arama yapıldı.
Aramalarda valizlerin alt kısımlarına gizlenmiş 13 kilo 780 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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