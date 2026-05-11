Ağrı Hayvan Borsası\'nda Kurban Bayramı Hareketliliği

Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı.
Yüz ölçümünün büyük bölümünde tarım ve hayvancılık yapılan kent, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığıyla ülkenin önde gelen illeri arasında yer alıyor.
Yılın 4 mevsimi hayvan ticaretinin yapıldığı Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı.
Köylerde çiftçilik yapan besiciler, zorlu koşullarda besledikleri büyükbaş hayvanlarını sabah erken saatlerinde kamyonetlerle hayvan pazarına getiriyor.
Besiciler ile alıcılar arasında zaman zaman sıkı pazarlıkların yaşandığı hayvan pazarındaki yoğunluk dronla görüntülendi.
