Ağrı Valisi Bozkurt, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla düzenlenen iftar programında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğünce "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iftar programı düzenlendi.

Vali Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, sağlık çalışanlarıyla sohbet edip bayramlarını kutladı.

İftarın ardından Bozkurt, sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını söyledi.

Özverili, gayretli çalışmalarında dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bozkurt, sağlık yatırımlarının ivedi olarak hizmete açılması ile ilgili gayretlerin sürdüğünü kaydetti.

Bozkurt, inşaatı süren 270 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, il merkezinde yapılacak 400 yataklı başka bir hastane ile İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesinde de 250 yataklı bir hastane yapılmasının çok önemli olduğunu anlattı.

Bu yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Çünkü bu yatırımlar vesilesiyle sizlerin de çok iyi bildiği üzere ilimizdeki hastane sayımızla birlikte doktor, sağlık personeli sayısı ve istihdam artacak. Dolayısıyla biz bu yatırımların hayata geçmesi noktasında Valilik olarak koordinasyon, kontrol, izleme görevlerimizi yapıyoruz ve yapacağız. Gerek hafta sonu, gerek hafta içi gece gündüz her daim bu yatırımların hızlanması noktasında takipçisi olacağız. Sadece ilimiz ölçeğinde değil Ankara'dan ödeneklerin hızlı bir şekilde temini hususunda da bu konuda gayret sarf edeceğiz."

Bozkurt, mesaisinin büyük bir kısmını sağlık başta olmak üzere kurumların en iyi şekilde hizmet vermesi için emek harcayacağını söyledi.

Sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Bozkurt, "Atatürk'ün çok güzel bir sözü var, 'beni Türk hekimlerine emanet ediniz'. Biz Türk hekimlerine güveniyoruz, inanıyoruz. Ağrı ili özelinde olabilecek sorun ve sıkıntılar varsa bunu kendi içimizde en güzel şekilde çözeceğimize de inanıyoruz. Yeter ki karşılıklı anlayış, iyi niyet, nezaket olsun. Ben bu nezakete ve iyi niyete fazlasıyla sahip olduğunuzu biliyorum." dedi.