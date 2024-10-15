AGÜ'den Biyo Sinyal Analizine Destek

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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Fatih Altındiş tarafından kurulan ve biyo sinyaller üzerine çalışma yapan MTM Biyoteknoloji şirketi, TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında 2,4 milyon TL destek aldı.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, aldığı destekle geliştirdiği projeyle kullanıcının kulak içinden aldığı EEG (beyin) sinyallerini analiz ederek, kişisel duygu durumu ve odaklanma seviyelerini ölçen ve raporlayan bir mobil uygulamayı hayata geçiriyor.

Proje kapsamında geliştirilen yenilikçi kulaklık kılıfı ve mobil uygulama, EEG sinyallerini analiz ederek kullanıcılara günlük hayatta konsantrasyon ve ruh hali yönetimi konusunda kişisel geri bildirimler sunacak.

Elektrik ve bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisans yapan uzmanlardan oluşan MTM'de AGÜ'den Dr. Oğuzhan Ayyıldız, Kayseri Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Osman Gökhan Uyan projeye katkı sağlıyor.

Proje ekibinde ayrıca AGÜ Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğinde yüksek lisans yapan Şaban Horoz yazılım mühendisi, Atıf Koçak donanım tasarım mühendisi, Ömer Bozkurt ise gömülü sistem mühendisi olarak görev yapıyor. AGÜ Psikoloji bölümü öğrencileri Elif Didar Dingil ve Pınar Eroğlu da ürün geliştirme ekibinde yer alarak projenin kullanıcı dostu yönünü güçlendiriyor.