Ağustos'la Ekonomi Gündemi Yoğun!

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Ekonomi ağustosta da yoğun veri gündemiyle sıcaklığını koruyacak

TÜİK, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 3 Ağustos'ta duyuracak, temmuz ayı dış ticaret verilerinin de Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından aynı gün İstanbul'da açıklanması bekleniyor

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme ile temmuz ayı iş gücü verileri 31 Ağustos'ta belli olacak

Ekonominin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Program'ın hazırlıkları da ağustos ayında yoğun şekilde yürütülecek

(Mert Davut/Ankara)

2- Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Boo Sukjong, Türk İHA'larının en üst düzey teknolojiye sahip olduğunu söyledi:

"Güney Kore ile insansız hava araçları alanında yeterli işbirliği imkanının bulunduğunu ve iki ülke arasındaki teknoloji alışverişi ile ortak araştırmalar yoluyla karşılıklı anlayışın artırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum"

(Mehmet Şah Yılmaz/Ankara) (Fotoğraflı)

3- Türkiye ham çelik üretiminde dünyada yedinciliğe yükseldi

Dünya Çelik Birliği raporuna göre, küresel ham çelik üretiminde ilk sırada yer alan Çin, bir önceki yıl kaydedilen üretim seviyesinin altında kalırken Hindistan, üretimini 164,9 milyon tona çıkartarak ikinci sıradaki yerini korudu ve ABD 81,9 milyon ton üretimle üçüncü sıraya yükseldi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan:

"Türkiye, istikrarlı bir şekilde büyüyebilir. Rusya veya Güney Kore'yi geride bırakabilir. Türkiye, şu anda Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

4- Türkiye, deri ve kürkteki üretim gücü ve tasarım kabiliyetiyle dünyada öne çıkıyor

İTO Deri, Kürk ve Saraciye Meslek Komitesi Üyesi Musa Evin:

"Türk derisi, dünyada bir marka. Bunu her yerde görüyoruz. Türkiye'ye gelen turistin aklında ilk alması gerekenlerden biri deri olarak öne çıkıyor. Burada yurt dışından çok daha uygun fiyata çok daha kaliteli ürünler alabiliyorlar. Onun için bizim derilerimizi tercih ediyorlar"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı)

5- Sulama amaçlı barajlarda doluluk oranı yüzde 80'e yaklaştı

2025-2026 tarım sezonunda haziran ayı itibarıyla Türkiye genelinde tarımsal üretim açısından olumlu, dengeli ve verim potansiyeli yüksek bir dönem yaşanırken yaygın kuraklık riskinin bulunmadığı görüldü

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

6- Hacı adaylarına "e-Devlet'te yetkisi bulunmayan acentelere kayıt yaptırmayın" uyarısı

Hac ve Umre Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Diyaeddin Şahin:

"Seyahat acenteleriyle hacca gitmek isteyen vatandaşlarımız, öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sayfasından o firmanın yetkili olup olmadığını öğrensinler, iletişim bilgilerini alıp ön görüşmelerini yapsınlar. Sonra kayıtlarını e-Devlet'ten bizzat kendileri veya yakınları vasıtasıyla yapsınlar"

"Hacılarımızdan istediğimiz pasaportlarının geçerlilik süresinin en erken 20 Kasım 2027 olması. En az 2 yıl geçerliliği bulunan pasaport almalarını rica ediyoruz, bunun dışında sadece bir fotoğraf istiyoruz. Bunun dışında hacı adaylarından herhangi bir ek belge talep edilmiyor"

(Halis Akyıldız/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İstanbul'daki özel sağlık kuruluşlarına 6 ayda 473 milyon lira idari para cezası uygulandı

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner:

"2026 yılının ilk 6 ayında özel sağlık kuruluşlarına 12 binden fazla denetim yapmış durumdayız. Bunun 4 bini de olağan dışı denetimler"

"İdari para cezalarının yanı sıra gerekli görülen durumlarda kapatma kararları uygulanıyor, ayrıca savcılıklarla birlikte adli süreçler takip ediliyor. Vatandaşların bize ilettiği her geri bildirimi titizlikle değerlendiriyoruz"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Avrupa'nın eski rüzgar santralleri "repowering" yatırımlarıyla dönüşüyor

Kıtada 2000'li yılların başında kurulan çok sayıda karasal rüzgar santralinin 20-25 yıllık işletme ömrünün sonuna yaklaşması, sektörde türbin "yenileme" yatırımlarını öne çıkarıyor

Avrupa'da 13 gigavatın üzerinde kapasite devreden çıkarken, 9 gigavatlık repowering yatırımının hayata geçirilmesi bekleniyor

(Gülşen Çağatay/Ankara)

9- TBF Başkanı Türkoğlu, Türk basketbolunun geleceğine güveniyor:

"(Altyapı takımları) Onların gelişimi, bu noktalara gelmesi bizler için çok değerli"

"İnşallah hem erkek hem de kadın A Milli Takımları olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz"

"Kulüplerimiz, Türk basketbolunu son sekiz yılda en iyi şekilde temsil eden noktadaydı"

"(Türkiye Basketbol Federasyonu Kütüphanesi) Böyle anlamlı şeyleri Türk basketboluna kazandırabilmek bizim için çok kıymetli"

(Ceren Aydınonat/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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