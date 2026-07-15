Ahbap Derneği'nde Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahbap Derneği'nde Dolandırıcılık İddiası

15.07.2026 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haluk Levent'in adı geçen hesaplarla dolandırıcılık iddiaları soruşturuluyor; şüpheliler ifade verdi.

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya ifadelerinde, Haluk Levent tarafından banka hesaplarının kullanıldığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emrah Gödeliner, emniyetteki ifadesinde aylık gelirini 200 bin lira olarak belirterek, iş insanı olduğunu söyledi.

Gödeliner'e Ahbap Derneğinin faaliyet alanı, kuruluş ve yönetim yapısı ile hangi bankalarda veya aracı kuruluşlarda banka hesabının olduğu, bu hesapların kimler tarafından kullanıldığı soruldu.

Derneğin ilk kurucularından olduğunu, 2021'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrıldığını, Haluk Levent'e sigortasının orada devam etmesi için ricada bulunduğunu anlatan Gödeliner, derneğin banka hesaplarının kendisi tarafından hiçbir zaman kullanılmadığını ve yetkisi olmadığını belirtti. Gödeliner, yönetim kurulundayken dernek adına işlemde bulunmadığını söyledi.

Gödeliner'e, şüpheliler Zafer Yay, Ece Güner, Müge Sözen, Alper Çelik, Sevda Kurt, Nurdan Eriş, Banu Eren, Şehmus Baştuğ ve Halil Bostancı'nın da arasında olduğu dosyadaki diğer şüphelilere gönderdiği ve bu kişilerden gelen çok yüksek miktarlı para transferlerinin kaynağı soruldu.

Emrah Gödeliner, "Bu paraların ilişkilerin oluşmasının sebebi Haluk Levent'ten kaynaklanmaktadır. Bu paralar Haluk Levent adına hesabıma girip çıkmıştır. Hatta kendisi şu an ismini hatırlamadığım bir resmi kuruma giderek bu hesapları kendisinin kullandığını beyan etmişti. Paraların kaynağını bilmiyorum. Gönderen isimleri Haluk Levent isimli şahıs aracılığıyla tanırım. Bahse konu paraların nerelerde kullanıldığı hakkında da herhangi bir bilgim yoktur. Bu paralar sürekli borç alacak transferleri olarak yapılmaktaydı." beyanında bulundu.

"Haluk Levent'in kazanmış olduğu meblağlardan bazıları benim hesabıma yatardı"

Şüpheli Zafer Yay ifadesinde, şoförlüğünü yaptığı Haluk Levent'i 30 yıldır tanıdığını, Ahbap Derneğinde başka bir görevi olmadığını söyledi.

Emrah Gödeliner ile dosyadaki bazı şüpheliler arasındaki çok yüksek miktarlı para transferlerinin kaynağı ve paraların nerelerde kullanıldığına ilişkin soru üzerine Yay, şu yanıtı verdi:

"Ben Haluk Levent'in yanında uzun süredir çalışmaktayım. Çalışmaya başladığım ilk zamanlardan bu zamana kadar Haluk Levent'in kazanmış olduğu meblağlardan bazıları benim hesabıma yatardı. Bunun sebebini kendisine sorduğumda bankalar ile borçlu olması sebebiyle sıkıntılarının olduğu, bu sebeple benim hesabıma paralarının bazılarının geleceğini, sonrasında kendisinin söylediği yerlere para transferlerini yapacağımı söylemişti. Ayrıca internet bankacılığından pek anlamaması da bu paraların hesabıma yatmasına sebep olan nedenlerden birisidir. Tarafıma gösterilen para hareketleri anlattığım sebepler dolayısıyla gerçekleşmiştir. Bu paraların gönderdiğim şahıslar dışında nereye gittiğini bilmiyorum. Herhangi bir yatırımda kullanılmış ise de benim herhangi bir bilgim yoktur. Bana gelen paraların bazıları konser parasıydı, diğer kalan kısmını ise tam olarak bilmiyorum."

"Haluk Levent suç örgütü tarafından dolandırıldım"

Şüpheli Sevda Kurt da emniyetteki ifadesinde, 2000'de dil öğrenmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gittiğini, 2017'de Türkiye'ye döndüğünü, kazandığı 5 milyon doları Türkiye'deki hesabına transfer ettiğini, ekonomik olarak çalışmasına gerek olmadığı için Türkiye'de emekli olduğunu söyledi.

Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine destek olmak için pek çok derneğe yardımda bulunduğunu anlatan Kurt, derneğe güvendiğini, ancak Levent tarafından yaklaşık 90 milyon lira dolandırıldığını anlattı.

Kurt, "Beni yardımseverliğimden vurarak bu parayı elimden aldı. Ekonomik olarak büyük zorluk içerisine girmeme neden oldu. Beyanlarımla banka dekontları, ele geçirilen dijital materyallerdeki yazışmalar iddialarımı desteklemektedir. Zafer Yay'ı hiç görmedim. Emrah Gödeliner'i de Haluk Levent'in arkadaşı olarak biliyordum. Bu suç örgütünde böyle bir konumda olduklarından haberdar değildim. Ben Haluk Levent suç örgütü tarafından dolandırıldım ve mağdur edildim. Levent ve onunla birlikte bu suça iştirak eden şahıslardan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

"Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır"

Şüphelilerden Yeliz Kaya da ifadesinde, sigortalı çalışan biri olduğunu, bütün hesaplarını Levent'in söylediği işlemleri yaparak kullandığını anlattı.

Berkant Acil ile tek ilişkisinin, Levent'in talimatlarıyla para göndermekten ibaret olduğunu, Muzaffer Köse'yi Haluk Levent'in eski arkadaşı olması nedeniyle bildiğini aktaran Kaya, Ahbap Derneğiyle bağlantısı olmadığını, işleyişini bilmediğini iddia etti.

Kaya, "Ahbap Derneği ile benim hesabım üzerinden yapılan para transferleri tamamen onun talimatı ile yapıldı. Haluk Bey bana, dernek başkanı olduğu için derneğe borçlanabileceğini söylemişti." dedi.

Yeliz Kaya, şu beyanda bulundu:

"Adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları, Haluk Levent benim imzam olarak kendisi atmış, hatta attığı imza benim imzam bile değil. Zaten bu yüzden çekleri piyasadan topladılar. Ben taşınmazları Haluk Levent'in borçlu olduğu Esin Önder Çağlayan'a devrettim. Onun söylediği başka kişilere de devrettim. Devrettiğim kişileri tanımıyorum ama onlara borçlu olduğunu söylemişti. Bu taşınmazları müteahhitlere borçlanarak alacağını bunları da vadeli senetlerle ödeyerek düze çıkacağını söylüyordu. Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu. Ben çok zor durumdayım, tutukluyum, diyeceklerim bunlardan ibarettir. Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi, Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır."

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, İnsan Hakları, Haluk Levent, Güncel, Ahbap, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahbap Derneği'nde Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Motor arızalı“ dediler, 60 bin TL istedikleri tamirat 2 bin 500 TL’ye yapıldı "Motor arızalı" dediler, 60 bin TL istedikleri tamirat 2 bin 500 TL'ye yapıldı
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
ABD’de salgın alarmı: 7 bin kişide tespit edildi, kaynağı bilinmiyor ABD'de salgın alarmı: 7 bin kişide tespit edildi, kaynağı bilinmiyor
Boşanma aşamasındaki eşini konuşmak için çağırdı, kurşun yağdırdı Boşanma aşamasındaki eşini konuşmak için çağırdı, kurşun yağdırdı
Ankara’da beklenen buluşma gerçekleşti: Fransız ve Belçikalı Büyükelçilerden karşılıklı “Erik Dalı“ düellosu Ankara'da beklenen buluşma gerçekleşti: Fransız ve Belçikalı Büyükelçilerden karşılıklı "Erik Dalı" düellosu
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

21:31
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
20:19
Ankara Millet Bahçesi’nde 15 Temmuz töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
Ankara Millet Bahçesi'nde 15 Temmuz töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
19:06
Trendyol Süper Lig’de 1. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı
18:44
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral’ı kabul etti
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti
17:19
Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
17:00
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
16:52
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
16:48
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
15:48
TBMM’de 15 Temmuz Anma Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 22:29:19. #7.12#
SON DAKİKA: Ahbap Derneği'nde Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.