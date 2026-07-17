Ahbap Derneği Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklandı

(İSTANBUL) - Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi daha tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmının İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Gün içerisinde jandarmadaki işlemleri tamamlanan 1 şüpheli ile adliyeye sevk edilen toplam 12 kişi savcılıkta ifade verdi.
Savcılıktaki işlemlerin ardından şüphelilerden Arif Sevik, Berk Ulu, Berkant Acil, Erkin Köse, M. Sait Köse ve Mert Ulu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Alev Tohumcu, Batuhan Coşkundeniz, Ceyda Köse, Çiğdem Acil, Gözde Aktı ve Sedat Konca ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Şüphelilerden Arif Sevik, Berkant Acil, Erkin Köse ve M. Sait Köse çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.
Gözaltında bulunan 5 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Soruşturma kapsamında derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.
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