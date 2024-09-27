Ahilik Haftası'nda Yardımlaşma Vurgusu - Son Dakika
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Ahilik Haftası'nda Yardımlaşma Vurgusu

Ahilik Haftası\'nda Yardımlaşma Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ahiliğin kaynağının Kur'an ve hadisler olduğunu belirtti.

27.09.2024 14:13
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DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'de 255 kadar ayette, yardımlaşma, dayanışma, birbirimize destek olma konusunda mesaj var. Demek ki ahilik medeniyetinin kaynağı, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerine dayanıyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 37'nci Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir'e geldi. İlk olarak Kırşehir Valiliği'ni ziyaret eden Erbaş, ardından Ahi Evran Külliyesi'ne geçerek Şed Kuşatma Töreni'ne katıldı. Yılın çırağı, kalfası ve ahisine şedler kuşatıldı. Burada açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hem Ahilik Haftası hem de Peygamber Efendimiz Mevlid-i Şerifi'ni aynı zamanda idrak ediyoruz. İki güzel haftayı birlikte kutluyoruz elhamdülillah. Biraz önce burada Kur'an-ı Kerim okuyan hocamızın okuduğu ayetler, müminlerin kurtuluş vesilelerini ifade eden ayetlerdir. Son iki ayetinde Ahilik Hafta'mıza işaret eden mesajlar var. Orada Rabbimiz buyuruyor ki, 'O kurtuluşa ulaşmak isteyen müminler, emanetlere riayet ederler ve sözlerinde dururlar.' İşte ahiliğin özünde de bu vardır. Emanete riayet etmek. Peygamber Efendimiz, 'Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız' buyuruyor. Onun için mümin olmanın özelliklerinden birincisi; söz verdiği zaman sözünde durmak, ikincisi konuştuğu zaman doğru söylemek, üçüncüsü emanete riayet etmek diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bunların tam tersi de münafıklığın alametleri; konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Kendisine emanet edilen şeye riayet etmez" dedi.

'HER BİRİMİZ, BİRBİRİMİZE EMANETİZ'

Erbaş, şöyle devam etti:

"Öncelikle bedenimiz, ruhumuz bize emanet. Sonra her birimiz, birbirimize emanetiz. Ailemiz, işimiz ve sorumlu olduğumuz kişiler bize emanet. Peygamberimiz, 'Hepiniz emriniz altında bulunanlardan sorumlusunuz' buyuruyor. Bizim medeniyetimiz birlik, beraberlik birbirimize sahip çıkmayla, yardımlaşmayla, dayanışmayla ahilik anlayışını ortaya koymuştur. Kur'an-ı Kerim'de 255 kadar ayette, yardımlaşma dayanışma birbirimize destek olma konusunda mesaj var. Demek ki ahilik medeniyetinin kaynağı, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerine dayanıyor. Cenabıhak bu güzellikleri devlet, millet, medeniyet olarak her daim yaşatmayı hepimize nasip eylesin."

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,

Kaynak: DHA

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