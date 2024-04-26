Ahıra girip keçileri telef eden ayılar, leşleri gömerken dron kamerasına yakalandı - Son Dakika
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Ahıra girip keçileri telef eden ayılar, leşleri gömerken dron kamerasına yakalandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir ahıra giren ayılar, birçok keçiyi telef etti. Bir ayı, telef ettiği keçileri gömerken dron kamerasına yakalandı. Ayılar, kış uykusundan uyanarak yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar iniyor ve ahır ve kümeslere girerek hayvanları telef ediyor. Bu durum, ilçe sakinlerinde tedirginlik yaratıyor.

26.04.2024 19:21
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Ahıra girip keçileri telef eden ayılar, leşleri gömerken dron kamerasına yakalandı

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ahıra giren ayılar, birçok keçiyi telef etti. Bir ayı, telef ettiği keçileri gömerken dron kamerasına yakalandı.

Pülümür ilçesine 1 kilometre uzaklıkta bulunan bir ahıra akşam saatlerinde giren ayılar 4 hayvanı telef ederken, 4 hayvanında kaybolmasına neden oldu. Aksam saatlerinde ise ahıra 3 kilometre uzaklıkta dağ yamacında telef olan hayvanı gömen boz ayılar havadan dron ile görüntülendi. Kış uykusunda uyanan ayılar yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar inerken her yıl ahır ve kümeslere girerek hayvanları telef olmasına neden oluyor. Ayı popülasyonunun yüksek olduğu ilçede vatandaşlar tedirginlik yaşıyor.

Kaynak: İHA

Tunceli, Pülümür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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