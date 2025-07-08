Ahırkapı'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

İstanbul Ahırkapı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içerisinde 2 kişi olan 14 metre uzunluğundaki tekne Ahırkapı önlerinde makine arızası sebebiyle sürüklenmeye başladı.

Söz konusu tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Kabataş'a emniyetle yanaştırıldı.