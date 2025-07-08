İstanbul Ahırkapı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içerisinde 2 kişi olan 14 metre uzunluğundaki tekne Ahırkapı önlerinde makine arızası sebebiyle sürüklenmeye başladı.
Söz konusu tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Kabataş'a emniyetle yanaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ahırkapı'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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