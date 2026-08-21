Ahıska Türkleri Sergisi Bakü\'de Açıldı

Ahıska Türklerinin 1944'te yaşadıkları topraklardan zorunlu göç ettirilmelerini ve farklı coğrafyalara dağılmalarını konu alan "Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açıldı.

Dışişleri Bakanlığı ile Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) tarafından düzenlenen serginin ikinci durağı Azerbaycan Milli Tarih Müzesi oldu.

Serginin açılışına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Kültür Bakanı Yardımcısı Saadet Yusifova, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, milletvekilleri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Akgün, etkinlikte yaptığı konuşmada serginin sadece acı bir hadiseyi anlatmadığını, aynı zamanda bir halkın hafızasını, kimliğini, vatan hasretini ve bütün güçlüklere rağmen ayakta kalma iradesini gelecek nesillere taşıdığını söyledi.

Akgün, Ahıska Türklerini büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurgulayarak, "Kardeşlerimizin tarihi acılarını Türkiye ve Azerbaycan Türklüğü olarak ortak acılarımız olarak görüyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da bu mazlum ama mağrur kardeşlerimizi hep birlikte kucaklamaya devam edeceğiz." dedi.

DATÜB Genel Başkanı Kassanov da Ahıska Türklerine kucak açan Türkiye'ye, Azerbaycan'a ve diğer Türk devletlerine teşekkür etti.

Ahıska Türklerinin sürgün sürecini tarihsel ve kültürel boyutlarıyla ele alan sergi ilk olarak 12 Haziran'da İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla açılmıştı.

Küratörlüğünü Beste Gürsu'nun üstlendiği sergiye özel müzikler ise Fahir Atakoğlu tarafından bestelendi.

Dijital sanatın kullanıldığı, mekan, ses ve görüntünün parçalı bir yapı içinde sunulduğu interaktif proje niteliğindeki sergide, sürgün yalnızca geçmişte yaşanmış bir olay olarak değil, bugüne ve geleceğe uzanan bir hafıza alanı olarak ele alınıyor.

Yedi bölümde sürgünün izleri

Yedi bölümden oluşan serginin girişinde Ahıska'nın tarihsel ve siyasi süreci anlatılıyor.

İkinci bölümde ise 14 Kasım 1944 sabahı kapıları çalınan bir Ahıska evinin askerler tarafından boşaltılması canlandırılıyor. Bölümde, ailelere "İki saatiniz var, toplanın." denilerek evlerini terk etmelerinin istenmesi, sürgünün ilk anlarına ilişkin çarpıcı bir kesit sunuyor.

Serginin devamında Ahıska Türklerinin tren garına götürülmeleri ve nereye gittiklerini bilmeden bindikleri trenlerle başlayan yolculukları anlatılıyor.

Serginin sonunda yer alan güncel haritada Ahıska Türklerinin bugün dünyanın hangi ülkelerinde yaşadıkları, nüfusları ve yaşam koşullarına ilişkin bilgilere yer veriliyor.

Ziyaretçiler, serginin sonunda Ahıska'da yetişen söğüt ağacıyla uğurlanıyor. Ahıska Türklerinin kültüründe sürgünün aynı zamanda yeniden kök salmak ve yeşermek anlamı taşımasından hareketle kullanılan söğüt ağacı, serginin finalindeki hafıza ve umudu simgeliyor.

Kolektif hafızanın korunması ve Ahıska Türklerinin yaşadığı sürgüne ilişkin uluslararası farkındalığın artırılmasının amaçlandığı sergi, 28 Ağustos'a kadar Bakü'de ziyaret edilebilecek.

Serginin daha sonra, Ahıska Türklerinin sürgününün yıl dönümü olan 14 Kasım 2026'da Eski Ankara Garı'nda ziyaretçilerle buluşması planlanıyor.