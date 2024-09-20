Ahlat-Adilcevaz yolunda heyelan

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Ahlat- Adilcevaz kara yolunda heyelan

BİTLİS - Bitlis'te aşırı yağışlar nedeniyle Ahlat-Adilcevaz kara yolunda heyelan meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aşırı yağış sonrası Ahlat-Adilcevaz kara yolunun 10'uncu kilometresinde heyelan meydana geldi. Yağmur sonucu oluşan selle birlikte gelen heyelan Ahlat-Adilcevaz kara yolunu trafiğe kapattı. Toprak kayması nedeniyle yolda araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Trafik ve karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesi ve temizliği sonrası yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.