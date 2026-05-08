Ahlat\'ta Anneler Günü Yemek Yarışması

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Anneler Günü etkinlikleri kapsamında yemek yarışması yapıldı.
Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen yarışmada 21 yarışmacının hazırladığı yemek ve tatlılar jürinin beğenisine sunuldu.
Yarışmada dereceye giren kadınlara hediyeler verildi.
Hazırlanan yöresel lezzetlerin kültürel miras açısından önemli olduğunu belirten Kaymakam Batuhan Bingöl, kadınları tebrik etti, Anneler Günü'nü kutladı.
