Ahlat’ta Gece Müze Deneyimi - Son Dakika
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Ahlat’ta Gece Müze Deneyimi

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Selçuklu Meydan Mezarlığı, gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

SERDAR ADIYAMAN - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türk-İslam mezar mimarisinin en önemli örneklerinden Selçuklu Meydan Mezarlığı, "gece müzeciliği" uygulamasıyla akşam saatlerinde de ziyaretçi çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında hayata geçirilen uygulamayla Selçuklu Meydan Mezarlığı, 1 Haziran'dan 1 Ekim'e kadar 18.00-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan alanda, tarihi dokuya zarar vermeden yürüyüş güzergahları ve mezarların bulunduğu bölümler akşam ziyaretlerine uygun hale getirildi.

Yüzlerce yıllık anıtsal mezar taşları ve farklı mezar çeşitleriyle dikkati çeken Selçuklu Meydan Mezarlığı, aydınlatma çalışmasıyla ziyaretçilerine akşam saatlerinde yeni bir görünüm sunuyor.

210 dönümlük alanda yer alan Selçuklu dönemine ait özgün taş işçiliği örnekleri, gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatıyor.

Akşam saatlerinde alanı gezen ziyaretçiler, mezarlığın manevi atmosferine ve görkemli mimarisine tanıklık ediyor.

Ahlat Müzesi Müdür Vekili İlhan Kılıç, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 1 Haziran-1 Ekim tarihlerinde gece müzeciliğinin uygulamaya konulduğunu söyledi.

Açık hava müzesi niteliğindeki mezarlıkta her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Gece müzeciliği yoğun ilgi görüyor. Yılda 450 bin ila 500 bin kişi buraları ziyaret ederek tarihi, kültürü ve atmosferi hissediyor. Bütün vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin bu atmosferi ve kültürel mirası gece de ziyaret etmelerini istiyoruz. Gündüzleri yoğun olarak tur kapsamındakiler geliyor. Bakanlığımızın internet sitesinde duyurulmasının ardından buralara ziyaretçi akını başlamıştır, 18.00-21.00 saatleri arasında vatandaşlarımız Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezebilir. Aydınlatmada sıkıntı yaşamıyoruz ve güvenlik personelimiz burada duruyor."

"Ahlat'ın Türk-İslam tarihinde mümtaz bir yeri var"

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ile Eski Ahlat Şehri Kazısı Başkanı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kulaz??????? da gece müzeciliğinin birçok ören yerinde başladığını anlattı.

Tarihi mezarlığın gece ziyareti için hazır hale getirildiğini dile getiren Kulaz, şöyle devam etti:

"Geçen yıl başlatılan proje kapsamında ziyaretçilerimiz, akşamları da Türk-İslam dünyasının en büyük tarihi mezarlığını gezme imkanı bulabildi. Yoğun bir ilgi var. Ziyaretçilerimizin çoğunluğu gündüz Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ediyor. Oradaki manevi havayı teneffüs ederek ayrılıyor ama gece buraları gezmek o manevi havayı teneffüs etmek bir başka güzel oluyor. O nedenle ziyaretçilerimizi 18.00-21.00 saatleri arasında Selçuklu Meydan Mezarlığı'na bekliyoruz."

Güvenlik ve ışıklandırmada sıkıntı bulunmadığını ve herkesin rahatlıkla akşamları mezarlığı gezebileceğini vurgulayan Kulaz, "Biz de onlara rehberlik etmeye hazırız. Yeter ki gelsinler, Ahlat'ı ve tarihi değerlerini gezsinler. Ahlat'ın Türk-İslam tarihinde mümtaz bir yeri var." dedi.

"İlk defa gece müzeciliğini denedik, mükemmeldi"

Batman'dan ailesiyle gelen Mehmet Baş da ışıklandırma çalışmalarının tarihi mezarlığa renk kattığını ifade ederek, "Gece ambiyansı çok güzel. Bol bol fotoğraf çektirdik. Allah yapanlardan razı olsun. Tüm halkımızı buraya bekliyoruz. Tarihi olarak burası çok güzel bir ambiyans." dedi.

Isparta'dan gelen Harun Akışık, "Türk-İslam medeniyetinin önemli eserlerinden biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na gelip bu deneyimi yaşadığımız için özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir ambiyans var. Isparta'dan buraya kadar gelip böyle bir ambiyansı yaşadığım için mutluyum. İnanılmaz bir deneyimdi. İlk defa gece müzeciliğini denedik, mükemmeldi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Selçuklu, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahlat’ta Gece Müze Deneyimi - Son Dakika

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