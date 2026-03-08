Ahlat'ta İş Makinesi Çamura Saplandı - Son Dakika
08.03.2026 23:59
Ahlat'ta karla mücadele eden iş makinesi çamura saplandı, kurtarma çalışmaları başarıyla tamamlandı.

BİTLİS'in Ahlat ilçesine bağlı Nazik köyü yolunda karla mücadele çalışması yapan İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi çamura saplandı. Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makinesini ve operatörü kurtardı.

Ahlat ilçesine bağlı Nazik köyünün yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Köy yolunu açmak için bölgeye giden İl Özel İdaresi ekiplerine ait iş makinesi, yol güzergahında oluşan çamur nedeniyle saplandı. Durum üzerine iş makinesi operatörü yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen başka bir ekip, yapılan çalışma sonucu çamura saplanan iş makinesini bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarma çalışmasının ardından ekipler, köy yolunu yeniden ulaşıma açmak için karla mücadele çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti.

Yetkililer, bölgede etkili olan kar yağışı ve eriyen kar sularının bazı köy yollarında zeminin yumuşamasına ve çamur oluşumuna neden olduğunu belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için İl Özel İdaresi ekiplerinin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: DHA

