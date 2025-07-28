Ahlat'ta İstihdam ve İnovasyon Çalıştayı Başladı - Son Dakika
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Ahlat'ta İstihdam ve İnovasyon Çalıştayı Başladı

Ahlat\'ta İstihdam ve İnovasyon Çalıştayı Başladı
28.07.2025 16:51
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde yatırım ve istihdam odaklı çalıştay, önemli konuları tartışmak için toplandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Bölgesi Yatırım İstihdam ve İnovatif İş Geliştirme Çalıştayı" başladı.

Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği tarafından, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "İstihdama Bir Katkıda Bizden Projesi" kapsamında Ahlat Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Batuhan Bingöl, yaptığı konuşmada, ilçenin tarihi zenginliğiyle öne çıktığını söyledi.

İlçenin geleceğine yön vermek gerektiğini belirten Bingöl, "Bunu da en başta ulema sınıfı, alim sınıfıyla gerçekleştirmek gerekiyor. Sizlerin değerli fikirleri, tefekkürleri bu noktada bizlere rehberlik edecek. Kamu ve özel sektör işbirliğini sağlayarak, doğru yere doğru yatırımı, doğru beşeri sermayeyi ve doğru parasal sermayeyi koyarak en güzel şekilde Ahlat'ın kalkınması için gerekli çabayı sarf edeceğimizin sözünü verelim." dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise bu çalışmaların sonuçlarının dikkate alınarak adımların atılması gerektiğine ifade etti.

İlçenin gelişmesi için bu tür çalışmaların değerli olduğunu aktaran Elmastaş, "Burada birkaç konu var. Turizm, tarım, maden, yine şehir planlaması, önemli bir diğer konu da kadın istihdamıdır. Bu başlıklar bugün ve yarın detaylı tartışılacak ve burada mutlaka çok değerli sonuçlar çıkacak. Çünkü bu konuları tartışacak çok kıymetli misafirlerimiz, katılımcılarımız var. İnanıyorum güzel sonuçlar buradan çıkacak." diye konuştu.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise, "Bu çalıştay geleceğe ait hedeflerimizi, planlarımızı bir adım öteye taşıyacak. Çalıştayı çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Beşir Koç, 70 katılımcıyla gerçekleştirilen çalıştayda bölgesel sorunların detaylıca ele alınacağını aktardı.

Açılış konuşmaların ardından Yazar Dr. Zafer Gülsar, "Ahlat-Bitlis Halk Kültüründe Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" konulu sunum yaptı.

Çalıştay, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Kültür, Eğitim, Turizm, bitlis, Güncel, Ahlat, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahlat'ta İstihdam ve İnovasyon Çalıştayı Başladı - Son Dakika

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