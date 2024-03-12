Ahlat\'ta İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü programı düzenlendi

Mehmet Akif Ersoy, Kosova'da Anıldı

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Kosova'nın İpek şehrinde düzenlenen etkinlikle anıldı. Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen programda, Ersoy'un hayatı ve eserleri konuşuldu. Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kosova'nın Türkiye ile olan tarihi ve kültürel bağlarını vurguladı. Program, sinevizyon gösterisi ve panel ile devam etti.