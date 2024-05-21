Bitlis'in Ahlat ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Otluyazı köyünde izinsiz kazı yapılacağına yönelik bilgiler üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kazıda kullanılan dedektör ve diğer malzemelere el konuldu.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Ahlat'ta İzinsiz Kazı Yapan 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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