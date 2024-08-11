Ahlat'ta Köpek Ölümlerine İlişkin Asılsız Haberlere Tepki

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hayvanseverler, sosyal medyada 150 köpeğin öldürüldüğü yönündeki asılsız paylaşımlara tepki gösterdi.

Ahlat- Malazgirt kara yolunda köpeklerin bulunduğu alana gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hayvanseverler, köpekler için mama ve su bıraktı.

Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adnan Ayber, burada yaptığı açıklamada, ilçede barınak konusunda bir eksikliğin olmadığını söyledi.

Hayvanlara yeteri kadar yiyecek ve su bırakıldığını belirten Ayber, "Görmeden, incelemeden, detayları araştırmadan açıklamalar yapılıyor. Yalan haber yapanları kınıyoruz. Doğru olmadığını gözlerimizde gördük. Burada köpeklerde herhangi bir sorun yok." dedi.

Hayvansever Uğur Avcı da çöplükte 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Alanda incelemelerde bulunduklarını anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"150 köpeğin ölmesi gibi bir durum söz konusu değil. Görüntülerdeki 3 köpek burada ölmüş fakat burası çöplük bölgesi. Her türlü sebepten zehirlenmiş ve ölmüş olabilirler. Kendini bilmezin biri yapmış olabilir. Bunu belediyeye mal etmek doğru değil. Buraya gelerek kendi gözlerimizle gördük. Su depomuz dolu. Sağ olsun belediye başkanımız suyu doldurtmuş. Bununla alakalı bir sorun yok. Haberler asılsızdır."