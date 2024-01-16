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Ahlat'ta Sağlık Çalışanları Köyleri Geziyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sağlık çalışanları, köyleri dolaşarak vatandaşların sağlık taramasını yapıyor ve sağlık hizmetleriyle ilgili bilgilendirme yapıyor. Uludere köyüne giden ekip, vatandaşların sağlık sorunlarını dinleyerek tansiyon ve şeker ölçümü yapıyor. Ayrıca köy okulunda öğrencilere el yıkama ve diş fırçalama konularında bilgilendirme yapılıyor. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cansu Cengiz, her hafta bir köye giderek sağlık taraması yaparak vatandaşları bilgilendirdiklerini belirtti.

Ahlat\'ta Sağlık Çalışanları Köyleri Geziyor
16.01.2024 - 14:05,  Güncelleme: 14:16
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde köyleri gezen sağlık çalışanları, hem vatandaşların sağlık taramasını yapıyor hem de sağlık hizmetleriyle ilgili bilgilendiriyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce 1 doktor ve 4 hemşireden oluşturulan ekip, köyleri dolaşarak sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına kadar götürüyor.

Bu kapsamda Uludere köyüne gidererek vatandaşların sağlık sorunlarını dinleyen sağlık çalışanları, tansiyon ve şeker ölçümü yaptı, bilgilendirmede bulundu.

Köy okulunu da ziyaret eden sağlık çalışanları, el yıkama ve diş fırçalama konularında öğrencileri bilgilendirdi, diş fırçası hediye etti.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cansu Cengiz, her hafta ilçeye bağlı bir köye giderek sağlık taramasından geçirdikleri vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi.

Bakanlığın genelgesi doğrultusunda mobil sağlık hizmeti verdiklerini anlatan Cengiz, "Bugün de Uludere köyüne geldik. Köye gelmeden önce camiden anons yaptırarak köy halkımızı bir araya getirdik ve gerekli çalışmayı yaptık. Köy okulundaki öğrencilere ise diş ve hijyen eğitimi vererek, diş fırçası ve hediyeler verdik. Köydeki kursiyer kadınları da bulaşıcı hastalıklar, kanser ve mobil KETEM aracımız hakkında bilgilendirdik. Amacımız her hafta bir köye gitmek. Halkımızı da bu uygulamaya katılmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan 65 yaşındaki Fadime Yürüyen ise hizmetten memnun olduklarını ifade ederek, "Bazen hastaneye gidemiyoruz. Okuma yazmamız olmadığı için tansiyon ve şekerimiz olduğunda ölçemiyoruz. Buraya gelip bizimle ilgilendikleri için doktorlara teşekkür ederiz. Tansiyon ve şekerimizi ölçerek hem bilgi aldık hem de bilgilendirildik." dedi.

Kaynak: AA
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