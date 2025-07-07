Ahlat'ta Tarihi Mezarlıkta Kazı Çalışmaları - Son Dakika
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Ahlat'ta Tarihi Mezarlıkta Kazı Çalışmaları

07.07.2025 11:20
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Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 22 yeni mezar ve 51 mezar taşı restore edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarının bu yılki bölümünde şu ana kadar 8'i çocuk 22 yeni mezar ortaya çıkarıldı, 51 mezar taşı da restore edildi.

Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Ahlat'taki tarihi alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında başlatılan kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz başkanlığında yürütülen çalışmalarda, 210 bin dönümlük Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki her biri sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşları ortaya çıkarılıyor.

Alanında uzman akademisyenlerce 11 Haziran'dan bu yana mezarlığın 1200 metrekarelik kısmında yapılan kazılarda tamamen veya kısmen toprak altında olan 8'i çocuk 22 yeni mezar ortaya çıkarıldı, blokaj ve birleştirme yönetimiyle de 51 taş restore edildi.

Geçen yıl 56 bin metrekarede kazı, yüzey temizliği, seviye indirme, blokaj, restorasyon, birleştirme ve yapıştırma işleminin tamamlandığı mezarlıkta, bu yıl da yüzde 19'luk kısımda çalışma yürütülmesi planlandı.

Anadolu'nun tarihsel belleğinde önemli yer tutan mezarlıktaki taşların kazı ve restorasyonlarla uzun ömürlü hale getirilerek kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

"Mezar taşının her birini birer tarihi belge olarak kabul ediyoruz"

Dr. Öğretim Üyesi Kulaz, AA muhabirine, Geleceğe Miras Projesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığının çok önemli ve en büyük projelerinden biri olduğunu söyledi.

Bu proje kapsamında Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 11 Haziran itibarıyla kazı çalışması başlattıklarını anlatan Kulaz, şöyle konuştu:

"Geçen yıl da bu proje kapsamında 210 dönümlük mezarlığın yaklaşık yüzde 20'sinde yani 56 bin metrekarelik alanında seviye inme, blokaj, restorasyon, birleştirme, yapıştırma ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdik. Bu yıl mezarlığın yüzde 19'luk kısmında çalışacağımızı Bakanlığa ilettik. 2 haftalık sürede yaklaşık 1200 metrekarelik alanda seviye inme, blokaj ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Bu alanda blokaj, yapıştırma ve birleştirme yöntemiyle 51 mezar taşına müdahale ettik. Seviye inme çalışmalarında da 8'i çocuk 22 yeni mezar ortaya çıktı. Bu mezarların da kotlarını yükselterek orijinal özgün seviyelerine ulaştırdık."

Bu yılki çalışmayla mezarlığın yüzde 49'luk kısmının tamamlanacağını belirten Kulaz, Geleceğe Miras Projesi'nin 2024 ile 2027 yıllarını kapsayan bir çalışma olduğunu ifade etti.

Bu yıl yüzde 49'luk alanı bitirdiklerinde 2026 ve 2027 çalışma sezonlarında mezarlığın tamamına müdahale ederek turizme kazandıracaklarını vurgulayan Kulaz, şunları kaydetti:

"Restorasyon ve blokajlarla mezarlıkta özellikle yüzeydeki yaklaşık 10 bin mezar taşına da büyük oranda müdahale edeceğiz. Ecdat yadigarı mezar taşının her birini birer tarihi belge olarak kabul ediyoruz. Bunları uzun ömürlü kılacağız, geleceğe aktaracağız ve turizme kazandıracağız. Ahlat çok önemli bir yer. Mezar taşlarının her birine Anadolu'nun tapu belgeleri gözüyle bakıyoruz. O nedenle bunların uzun ömürlü kılınması ve geleceğe aktarılması çok önemli. Turizme kazandırılması da önem taşıyor. Burada meslektaşlarımıza, diğer mesleklere, Ahlat halkına önemli ölçüde istihdam sağlıyoruz. Bu önemli ama önceliğimiz bunları uzun ömürlü kılmak ve gelecek nesillere aktarmak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahlat'ta Tarihi Mezarlıkta Kazı Çalışmaları - Son Dakika

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