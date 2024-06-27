Ahlat'ta toz bulutu ve fırtına etkili oldu - Son Dakika
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Ahlat'ta toz bulutu ve fırtına etkili oldu

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen toz bulutu ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Vatandaşlar kendilerini kapalı mekanlara attı ve sürücüler zor anlar yaşadı. Toz bulutu ve fırtına, ziyaretçilerin tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda zor anlar yaşamasına neden oldu. Olaylar cep telefonlarıyla kaydedildi.

27.06.2024 01:59
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Ahlat'ta toz bulutu ve fırtına etkili oldu

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan toz bulutu ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi.

Meteorolojinin uyarısı sonrası Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde aniden oluşan toz bulutu ve fırtına korkuya neden oldu. Toz bulutu ve fırtınanın meydana geldiği bölgede göz gözü görmezken, vatandaşlar ise kendilerini kapalı mekanlara attı. Ahlat- Tatvan karayolunda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşarken tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden ziyaretçiler ise toz bulutu ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Öte yandan ilçede meydana gelen toz bulutu ve fırtına vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ahlat'ta toz bulutu ve fırtına etkili oldu - Son Dakika

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