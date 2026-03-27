Ahlat\'ta Yangın: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Tatvan-Ahlat kara yolunda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 66 ADE 126 plakalı otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
