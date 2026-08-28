Ahlatcı, Osmancık\'taki Spor Tesislerini Ziyaret Etti

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Osmancık Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi'ni ziyaret etti.

Ahlatcı, Osmancık Belediye spor futbol takımı ile Kandiber Spor Futbol ve Voleybol Yaz Spor Okullarının sona ermesi dolayısıyla düzenlenen programa katılarak çocuklar ve gençlerle bir araya geldi.

Sporcularla sohbet eden Ahlatcı, yaz spor okullarındaki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Programın ardından Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi'ni gezen Ahlatcı, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'den tesis ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.