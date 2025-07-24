Ahmet Çelikkol Mersin Başsavcısı Oldu - Son Dakika
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Ahmet Çelikkol Mersin Başsavcısı Oldu

24.07.2025 16:50
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Ahmet Çelikkol, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başladı ve personelle selamlaştı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Çelikkol, görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Mersin'de görevlendirilen Başsavcı Çelikkol, kente geldi.

Çelikkol, Mersin Adliyesi'nde hakim ve cumhuriyet savcıları ile personelle selamlaştı.

Karşılama programının ardından Çelikkol, yeni görevine başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahmet Çelikkol Mersin Başsavcısı Oldu - Son Dakika

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