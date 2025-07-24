Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Çelikkol, görevine başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Mersin'de görevlendirilen Başsavcı Çelikkol, kente geldi.
Çelikkol, Mersin Adliyesi'nde hakim ve cumhuriyet savcıları ile personelle selamlaştı.
Karşılama programının ardından Çelikkol, yeni görevine başladı.
Son Dakika › Güncel › Ahmet Çelikkol Mersin Başsavcısı Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?