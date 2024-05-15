Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu ziyaret etti

Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu\'nu ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ziyaretinde bulundu. Davutoğlu ve Dervişoğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan çıkması için izlenmesi gereken yol haritalarını görüştüklerini belirtti. Davutoğlu, İYİ Parti ile yakın diyalog içinde olmaya özen gösterdiklerini ve siyasi liderlerin sık sık görüşmelerinin faydalı olduğunu ifade etti.

15.05.2024 16:57
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

Davutoğlu'nu İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelişinde Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz karşıladı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Davutoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Dervişoğlu, tecrübelerinden istifade ettikleri Davutoğlu ile uzun bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Siyaset hariç her şeyi konuştuklarını belirten Dervişoğlu, "Ülkeyi konuştuk, milletimizi konuştuk, devletimizin geleceğini konuştuk ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumdan çıkmasının temini noktasında izlenmesi icap eden yol haritalarını görüştük." ifadelerini kullandı.

"İYİ Parti ile yakın diyalog içinde olmaya özen gösterdik"

Davutoğlu da Dervişoğlu'nu ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, Türkiye'nin zor şartlarında önemli bedeller ödenerek kurulan İYİ Partinin Türk siyasi hayatına büyük katkılar yaptığını söyledi.

Parti olarak bu süreçte her zaman İYİ Parti ile yakın diyalog içinde olmaya özen gösterdiklerini bildiren Davutoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de yeni hayatında sağlık, mutluluk, esenlik diledi.

Dervişoğlu'nun Türk siyasetine önemli katkıları bulunduğunu dile getiren Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin son dönemde, seçim sonrasında ortaya çıkan siyasi konjonktürü, son günlerde siyasi olarak tartışılan konuları ele aldık. Şunu açık yürekli ifade etmek isterim ki yerel seçim sonrasında Türkiye için seçim sonuçları yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu yeni dönem bir yol ayrımıdır. Türkiye ya demokratik hukuk devleti doğrultusunda demokrasiyi derinleştirerek yoluna devam edecek ve devlet kurumsallaşmasını siyasi süreklilik içinde koruyacak ya da otokratik bir yapıya doğru evrilecekti. Seçim sonuçları, Türkiye'de demokrasiyi güçlendiren etkiler yaptı."

Demokrasinin güçlenmesinin iktidar kadar muhalefetin de sorumluluğu olduğuna işaret eden Davutoğlu, muhalefetin demokrasiyi koruduğu ölçüde iktidarın da demokrasiye saygı göstermek durumunda kalacağını söyledi.

Davutoğlu, siyasetin normalleşmesi gereken dönemde siyasi liderlerin sık sık görüşmelerinde büyük fayda olduğunu, Dervişoğlu ile bundan sonra da görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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