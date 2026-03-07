Ahmet Davutoğlu: "Medeniyetler İttifakı Şanlıurfa'da Toplansın" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahmet Davutoğlu: "Medeniyetler İttifakı Şanlıurfa'da Toplansın"

07.03.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulanarak, "Medeniyetler İttifakı'nın acil bir gündemle toplanması için Pedro Sánchez’e girişimde bulunup Türkiye-İspanya ortaklığıyla Medeniyetler İttifakı'nı Şanlıurfa’da toplamak teklifinde bulunuyorum. Madem onlar 'Abrahamic' diyerek bir savaş başlattılar, biz de 'İbrahimî' diyerek farklı inançları, medeniyetleri, dinleri bir araya getirecek olan bir barış zirvesini Şanlıurfa’da toplayalım" dedi.

(İZMİR) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulanarak, "Medeniyetler İttifakı'nın acil bir gündemle toplanması için Pedro Sanchez'e girişimde bulunup Türkiye- İspanya ortaklığıyla Medeniyetler İttifakı'nı Şanlıurfa'da toplamak teklifinde bulunuyorum. Madem onlar 'Abrahamic' diyerek bir savaş başlattılar, biz de 'İbrahimi' diyerek farklı inançları, medeniyetleri, dinleri bir araya getirecek olan bir barış zirvesini Şanlıurfa'da toplayalım" dedi.

Ahmet Davutoğlu, İzmir'de Şanlıurfalılar tarafından düzenlenen "Şanlıurfalılar Günü" programına katıldı. Davutoğlu, Orta Doğu'daki gelişmelere ve İran'a yönelik saldırılara değinerek uluslararası topluma çağrıda bulundu. Konuşmasında Şanlıurfa'nın tarihsel ve manevi önemine vurgu yapan Davutoğlu, şehrin "tevhidin başkenti" olduğunu ifade ederek, Hz. İbrahim'in mirasının bugün insanlık vicdanını temsil ettiğini söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına da tepki gösteren Davutoğlu, bölgede yaşanan gelişmelerin yalnızca devletler arası bir çatışma olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Davutoğlu, İsrail ve ABD'nin politikalarına karşı uluslararası hukuk zemininde yeni bir girişim başlatacaklarını belirterek, Gazze'deki gelişmeler sırasında yayımlanan ve 150 aydının imzasını taşıyan bildiriye de atıf yaptı. Davutoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e de mektuplar gönderildiğini ifade etti.

ABD Başkanı George W. Bush döneminde ortaya atılan "Medeniyetler Çatışması" tezine karşı Türkiye ve İspanya öncülüğünde 2006'da "Medeniyetler İttifakı"nın kurulduğunu hatırlatan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi bir çağrım var Sayın Erdoğan'a: Biz 2006 yılında George W. Bush'un Irak müdahalesi sonrasında, 'Medeniyetler Çatışması' tezini harekete geçirmek isteyen güruha, Neocon'lara karşı 'Medeniyetler İttifakı'nı kurmuştuk İspanya ile birlikte. Şimdi tam vakti. Sayın Erdoğan, öznesiz bir şekilde İran'a olan saldırıyı kınamaktan vazgeçip öznenin adını koyup soykırımcı Netanyahu'ya ve onun destekçisi sapkın bir Siyonist Hristiyan grubun -bugün gördünüz Trump'ın nasıl kutsandığını Beyaz Saray'da- ona karşı Medeniyetler İttifakı'nın acil bir gündemle toplanması için Pedro Sánchez'e girişimde bulunup Türkiye-İspanya ortaklığıyla Medeniyetler İttifakı'nı Şanlıurfa'da toplamak teklifinde bulunuyorum."

Madem onlar 'Abrahamic' diyerek bir savaş başlattılar, biz de 'İbrahimi' diyerek farklı inançları, medeniyetleri, dinleri bir araya getirecek olan bir barış zirvesini Şanlıurfa'da toplayalım. ve Pedro Sanchez'i oraya şeref konuğu olarak çağıralım ve oradan seslenelim: Kim Hz. İbrahim'in adını kullanarak Nemrut'u andıran bir zulme başlarsa, biz Hz. İbrahim'in yaşadığı, Hz. İbrahim'in ruhunu kazıdığı Şanlıurfa'dan onlara gerekli cevabı veririz diyelim."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Orta Doğu, Şanlıurfa, İspanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Davutoğlu: 'Medeniyetler İttifakı Şanlıurfa'da Toplansın' - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi
Almanya Başbakanı Merz: İran’da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil Almanya Başbakanı Merz: İran'da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil
Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
İran’da düşürülen İsrail İHA’sı traktörle sokak sokak taşınarak sergilendi İran'da düşürülen İsrail İHA'sı traktörle sokak sokak taşınarak sergilendi
Kuveyt petrol üretimini durdurdu Kuveyt petrol üretimini durdurdu
İran’ın başkenti Tahran’da çok sayıda patlama meydana geldi İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldi

17:16
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston’un son halini görmeniz lazım
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım
17:01
Sözün bittiği yer Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
Sözün bittiği yer! Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 18:00:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu: "Medeniyetler İttifakı Şanlıurfa'da Toplansın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.